Баку и Лондон обсудили ситуацию в Украине

1 марта 2022 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Великобритании, государственным министром по европейским вопросам в офисе стран Содружества и развития Джеймсом Клеверли.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями по региональным вопросам, в частности по ситуации в Украине.

Министры обсудили актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.