Как воевать в условиях экстремальных холодов?

Согласно Плану координации войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год состоялись тактико-специальные учения на тему "Ведение боевых операций в условиях экстремальных холодов", сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Наряду с подразделениями специального назначения Отдельной общевойсковой армии и Службы государственной безопасности Нахчыванской АР, к учениям были привлечены спасательные подразделения МЧС. С целью отработки ведения боевых операций и проведения спасательных мероприятий с высоким профессионализмом в условиях экстремальных холодов, достижения слаженности действий органов управления при планировании операций, совершенствования знаний и навыков командирского состава по управлению подразделениями были проведены занятия с привлеченными к учениям подразделениями.

В ходе учений были проверены навыки подразделений по размещению на местности в зимних условиях и их оснащение, особое внимание было уделено обеспечению снаряжением, необходимым в условиях снежной погоды и труднодоступных территорий, горной техникой, боевыми средствами и продовольствием. В ходе тактико-специальных учений, на которых проверялись навыки личного состава по выполнению боевых задач в условиях экстремальных холодов, группы специального назначения выполняли тактические задачи в тылу условного противника в снежную и морозную погоду.

На учениях были отработаны совместные мероприятия по организации засады для боевой техники противника, захвату в плен. Была выявлена деятельность террористической группировки условного противника, готовящейся к провокации с использованием неблагоприятных погодных условий. Террористическая деятельность противника была предотвращена с помощью военных транспортных средств, предназначенных для передвижения на местности со сложным рельефом, был захвачен живым руководитель террористической группировки из военной колонны противника. В ходе учений были проведены поиск, оказание первой медицинской помощи и эвакуация людей, попавших под снежные лавины в горах, а также потерявшихся на заснеженных территориях. С привлечением спасателей, получивших опыт на международных курсах, были проведены поисково-спасательные и другие неотложные мероприятия с соблюдением правил безопасности с помощью специальных аппаратов и оборудования.

В ходе учений были усовершенствованы практические навыки личного состава подразделений спецназа Отдельной общевойсковой армии и СГБ Нахчыванской АР, полка гражданской обороны МЧС и Службы спасения особого риска при проведении разведывательных и специальных операций днем и ночью в различных территориальных и климатических условиях, а также в поисково-спасательной деятельности. Военнослужащие, умело использовавшие особенности местности при ведении боевых операций в горах, жили и ночевали в укрытиях, подготовленных ими в районе учений.

Цели учений были достигнуты.