Для граждан Азербайджана запланирован железнодорожный рейс из Киева

Второго марта 2022 года в 12:00 из Киева отправится поезд в город Могилев-Подольский.

Как передает Day.Az во вторник со ссылкой на посольство Азербайджана в Украине, рейс запланирован для граждан Азербайджана в Украине.

Посадка будет осуществляться без билетов в порядке живой очереди. Адрес ж/д вокзала: Вокзальная площадь, 1. Учитывая чрезвычайную ситуацию, рекомендуется быть на вокзале за 1,5-2 часа до отправления поезда, имея при себе лишь вещи первой необходимости. Ожидается, что по достижении пункта назначения граждане пересекут украино-молдавскую границу.

По вопросам, которые могут возникнуть у граждан Азербайджана на территории Молдовы, можно связаться с посольством Молдовы по телефонам +373 781 81 361; +373 789 91 849; +373 222 32 277.