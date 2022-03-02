Турция эвакуировала из Украины еще 2604 человека, включая граждан Азербайджан

Турция эвакуировала из Украины группу из 2604 человек, включая граждан Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей страницу в Twitter.

"Сегодня из Киева, Харькова, Одессы, Запорожья и Львова выехали еще 2604 наших братьев, включая граждан Азербайджана. Таким образом, число эвакуированных граждан достигло 8050 человек", - отметил министр.

Он добавил, что деятельность по безопасной эвакуации граждан продолжается.