В Болгарии презентована книга о правовых последствиях агрессии Армении против Азербайджана

На днях в Софии в Болгарском Телеграфном Агентстве состоялась презентация книги на болгарском языке руководителя кафедры Международные отношения и внешняя политика" Академии госуправления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайного и Полномочного посла, доктора юридических наук, профессора Намика Алиева "Противостояние Армении и Азербайджана: правовые аспекты". Книга была переведена и издана в Пловдиве (Болгария) при содействии посольства Азербайджанской Республики в этой стране и Национальной комиссии ЮНЕСКО Азербайджанской Республики Издательским комплексом Университета ВУСИ.

Как стало известно Day.Az, презентация проводилась в рамках мероприятий посольства, посвященных 30-летию Ходжалинского геноцида. В ходе мероприятия выступили Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Болгарии доктор философии Гусейн Гусейнов, руководитель Издательского центра ВУСИ Д. Манолова, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Рауф Алиев (в онлайн формате), переводчик книги доцент, доктор Теодор Дейчев, рецензент книги доцент, доктор Дария Крачунова-Николиева. В онлайн формате на презентации выступил также автор книги профессор Намик Алиев.

В книге автор на основе обширного научного и эмпирического материала исследует целый ряд правовых проблем армяно-азербайджанского противостояния, доказывает очевидную правовую несостоятельность армянских территориальных притязаний к Азербайджану, продолжающихся уже несколько столетий. В работе показаны итоги освобождения в результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджаном своих оккупированных армянами земель, правовые последствия совершенных Республики Армения деяний.

Книги автора, посвященные проблемам международного права в армяно-азербайджанском противостоянии, ранее были переведены на восемь иностранных языков и изданы в восьми зарубежных странах.

Монография была издана тиражом в 250 экземпляров и будет направлена во все библиотеки Болгарии, а также во многие международные аналитические центры.