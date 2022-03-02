Граждане Туркменистана в Азербайджане смогут проголосовать за президента
12 марта 2022 года назначены выборы Президента Туркменистана, передает Day.Az.
Голосование при Посольстве Туркменистана в Азербайджанской Республике избирательном участке № 1 будут проводится при строгом соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических норм (вход в здание в маске, соблюдение социальной дистанции).
Избирательный участок для досрочного голосования открыт с 02 марта 2022 года с 07.00 до 19.00 часов по адресу: г.Баку, ул. Джалила Маммедгулузаде, д.85/266.
К участию в голосовании допускаются граждане Туркменистана, достигшие 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Туркменистана или заменяющий его документ.
Дополнительную информацию можно получить в участковой избирательной комиссии по телефонам: +99412 5963527, +994502560057.
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