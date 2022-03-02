Азербайджан обеспокоен гуманитарной ситуацией в Украине

Азербайджан глубоко обеспокоен гуманитарной ситуацией в Украине.

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на открытии фотовыставки, посвященной 30-летию установления отношений между Азербайджаном и ООН.

Азербайджан отправил в Украину 24 тонны гуманитарной помощи в связи с ситуацией в этой стране, отметил замминистра.

По его словам, Азербайджан продолжает принимать меры по вывозу из Украины своих граждан.