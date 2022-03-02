https://news.day.az/politics/1440628.html Азербайджан обеспокоен гуманитарной ситуацией в Украине - Эльнур Мамедов
Азербайджан обеспокоен гуманитарной ситуацией в Украине - Эльнур Мамедов
Азербайджан глубоко обеспокоен гуманитарной ситуацией в Украине.
Как передает Day.Az, об этом сказал в среду журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на открытии фотовыставки, посвященной 30-летию установления отношений между Азербайджаном и ООН.
Азербайджан отправил в Украину 24 тонны гуманитарной помощи в связи с ситуацией в этой стране, отметил замминистра.
По его словам, Азербайджан продолжает принимать меры по вывозу из Украины своих граждан.
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