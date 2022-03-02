https://news.day.az/politics/1440634.html Когда эксперты ООН посетят Карабах?
Когда эксперты ООН посетят Карабах?
Эксперты ООН, Всемирного банка (ВБ) и ЕС посетят освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана с оценочной миссией в период с 7 по 17 марта.
Как передает Day.Az, об этом сказала в среду журналистам резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на открытии фотовыставки, посвященной 30-летию установления отношений между Азербайджаном и ООН.
По ее словам, визит запланирован с целью оценить ситуацию на освобожденных территориях Азербайджана и увидеть, как лучше всего оказать поддержку по восстановлению этих земель.
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