ООН и Азербайджан планируют провести диалог на высоком уровне

В рамках мероприятий, посвященных 30-летию установления отношений между ООН и Азербайджаном, планируется проведение диалога на высоком уровне.

Как передает Day.Az, об этом сказала в среду журналистам резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на открытии фотовыставки, посвященной 30-летию установления отношений между Азербайджаном и ООН.

По ее словам, в рамках диалога, запланированного на 18 марта, будет обсуждено сотрудничество в постконфликтный период и после пандемии COVID-19.

Также предусматривается организовать весной благотворительную ярмарку и другие мероприятия, сказала Андреева.