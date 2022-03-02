Десятки миллионов долларов и финансовые махинации

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянское лобби, главной миссией которого является очернение имиджа Азербайджана на международной арене, для реализации своих грязных целей постоянно прибегает к подкупу политиков и общественных деятелей тех или иных стран. К примеру в США - это мерзавцы Адам Шифф, Френк Паллоне, Брэд Шерман, в России - Константин Затулин, Виталий Милонов, во Франции - Эрик Земмур, Валери Пекресс и многие другие. Теперь этому широкому списку присоединилась некая мадам из Великобритании Маргарет Ходж, которая также, как и известный "друг" армянского народа, "защитник" прав угнетенных христиан во всем мире баронесса Кэролайн Кокс, решила набить свой карман вопреки интересам короны.

На днях во время обсуждения кризиса в Украине в британском парламенте представитель Лейбористской партии Маргарет Ходж обратилась к министру иностранных дел Элизабет Трасс с совсем неожиданным для всех вопросом: "Будут ли введены санкции против представителей Казахстана и Азербайджана, которые поддерживают Путина?".

Вопрос мадам Ходж, во-первых, абсолютно не уместен, ибо Азербайджан, будучи государством, выступающим за мирное решение конфликтов, всегда придерживается политики добрососедства и дружбы, не направленной против третьих стран. Она также подзабыла, что Азербайджан является членом и председателем Движения непросоединения, ведь данный факт разносит в пух и прах любые ее глупые обвинения. Официальный Баку не поддерживает, как это пытается представить Ходж, военную интервенцию России в Украине, как и не поддерживает западные санкции против России. Азербайджан также не участвовал в "Крымской платформе" против России, но параллельно заявил, что признает территориальную целостность Украины. Наша страна четко продемонстрировала свою нейтральную позицию в российско-украинском вопросе.

Во-вторых, вопрос нелогичен, так как после эскалации напряженности и начала боевых действий наша страна направила Украине гуманитарную помощь в размере 5 миллионов евро и урегулирование вопроса стало позицией официального Баку. Президент Ильхам Алиев провел телефонные разговоры с Володомиром Зеленским и Владимиром Путиным. Позже SOCAR взяла на себя обязательство бесплатно обеспечивать топливом машины скорой помощи в Украине. 27 февраля у посольства в Украины в Баку собрались представители украинской диаспоры и простые граждане Азербайджана, которые переживают в связи с недавними событиями. Учитывая, что в Украине достаточно много наших соотечественников, обучающихся студентов, родственников, членов семей, они пришли выразить им свою поддержку.

В отличие от Запада, которому выгодна полномасштабная война для оправдания широкого спектра санкций против России, Азербайджан старается сделать все, чтобы не было дальнейшей экскалации.

Стоит отметить, что лицемерная и неадекватная позиция госпожи Ходж, которая замешана в нескольких скандалах, выступает против Азербайджана с 2017-го года. Ее нелепые заявления постоянно тиражираются, как вы догадались, армянской прессой. Через нее армянское лобби пытается вбить клин в крепкие и развивающиеся отношения Азербайджана не только с Украиной и Россией, но и с Великобританией, на которую обижены армяне после Победы нашей страны в 44-дневной войне.

Тридцать лет Великобритания и Азербайджан сохраняют ровные дружеские отношения. Можно даже назвать их особыми. Более того, британская сторона не раз оказывала поддержку нашей стране в критические для Баку моменты. Так, например, было, когда в ООН в дни 44-дневной войны обсуждалась противоречащая интересам Азербайджана резолюция. Хотя этот факт особо не афишируется, но известно, что не только страны Движения неприсоединения, но и Британия помешали принять позорный для Объединенных Наций документ.

Не будем отрицать, что не только в начале ХХ века, но и в последние десятилетия основной статьей экономического сотрудничества наших стран была каспийская нефть. Нельзя забывать и о том, что британская ВР является стратегическим партнером Азербайджана. Компания неоднократно выступала в качестве инвестора в различных крупных проектах, реализующихся Азербайджаном, а новая реальность в регионе, созданная после завершения карабахского конфликта и победы азербайджанской стороны, открыла для взаимодействия еще больше возможностей. Учитывая все это, немудрено понять, что армянское лобби давно искало кого-то еще кроме Кэролайн Кокс для того, чтобы расшатнуть отношения Азербайджана с королевством.

Любовь Маргарет к деньгам известна давно. Она фигурировала, как минимум, в двух скандалах, которые тиражировались британской и мировой прессой.

Первый разразился в 2007 году, когда Ходж, будучи министром торговли и промышленности королевства, вызвала бурю негодования своим заявлением о том, что подданные Великобритании должны обладать большими привилегиями при получении жилья социального найма, чем иммигранты. Откровенный расизм и национализм, свойственный ее нынешним покровителям. Стоит отметить, что на своей должности она продержалась всего лишь год.

Второй - в 2012-м. Тогда Маргарет обвинила американские компании Amazon, Google и Starbucks в том, что те на формально законных основаниях уклоняются от выплаты налогов в британский бюджет. Преподнося занонные действия транснациональных компаний в качестве безнравственности, Ходж пыталась добиться от них выплаты крупной суммы денег. Кроме того, следует отметить, что фамилия семьи британского парламентария также была замешана в скандале с налоговыми махинациями Stemcor.

То есть жажда к "зеленым", как мы отмечали выше, у нее определенно имеется. Сегодня состояние Маргарет Ходж оценивается приблизительно в 100 миллионов долларов, которые она получила от продажи Китаю промышленных заводов Stemcor в Беларуси, принадлежащих ее семье. До 2020 года компанией владел брат Ходж Ральф Опенхеймер.

Все вышеизложенное доказывает то, что мадам Ходж на старости лет пытается придумать любые причины, чтобы угодить армянскому лобби и оправдать те средства, которые ей выделяются для подрыва азербайджано-британских отношений. Но откровенная предвзятость Маргарет в отношении нашей страны ничего не может изменить. Потому что Азербайджан является надежным партнером Великобритании - двусторонние отношения наших стран успешно развиваются и будут развиваться во всех сферах. К тому же Азербайджан безоговорочно доказал, что придерживается норм международного права. Поэтому ни одна страна не сможет угрожать Баку санкциями. Особенно с подачи армян.