Сколько всего азербайджанцев эвакуировано из Украины?

Эвакуация азербайджанцев из Украины находится в центре внимания.

Как передает Day.Az, об этом сказала в среду на пресс-конференции официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, из-за того, что воздушное пространство Украины закрыто, граждане Азербайджана могут пересечь только сухопутную границу с Польшей, Молдовой и Словакией.

"На сегодня границу в этих направлениях пересекли около четырех тысяч азербайджанцев", - сказала Абдуллаева.