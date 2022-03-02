https://news.day.az/politics/1440706.html Сколько всего азербайджанцев эвакуировано из Украины? - отвечает МИД
Сколько всего азербайджанцев эвакуировано из Украины? - отвечает МИД
Эвакуация азербайджанцев из Украины находится в центре внимания.
Как передает Day.Az, об этом сказала в среду на пресс-конференции официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
По ее словам, из-за того, что воздушное пространство Украины закрыто, граждане Азербайджана могут пересечь только сухопутную границу с Польшей, Молдовой и Словакией.
"На сегодня границу в этих направлениях пересекли около четырех тысяч азербайджанцев", - сказала Абдуллаева.
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