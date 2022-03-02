https://news.day.az/politics/1440710.html Азербайджан проводит усиленную работу по эвакуации граждан из Украины
Азербайджан проводит усиленную работу по эвакуации граждан из Украины
В посольства Азербайджана в Молдове и Польше дополнительно командированы дипломаты в связи с напряженной работой по эвакуации граждан Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала в среду на пресс-конференции официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Она отметила, что также продолжает деятельность посольство Азербайджана в Украине, для эвакуации граждан Азербайджана принимаются все необходимые меры.
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