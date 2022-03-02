https://news.day.az/politics/1440742.html Азербайджан призывает Россию и Украину к безотлагательному диалогу - Джейхун Байрамов
Азербайджан призывает Россию и Украину к безотлагательному диалогу - Джейхун Байрамов
Азербайджан призывает Россию и Украину к безотлагательному диалогу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета ООН по правам человека.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре