https://news.day.az/politics/1440748.html Азербайджан представит проект резолюции о равном доступе к вакцинам от COVID-19 для всех стран
Азербайджан представит проект резолюции о равном доступе к вакцинам от COVID-19 для всех стран
Азербайджан в сотрудничестве с Эквадором еще раз представит проект резолюции о равном доступе к вакцинам от COVID-19 для всех стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета ООН по правам человека.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре