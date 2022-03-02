Сколько человек попадет под Акт об амнистии в Азербайджане?

Акт об амнистии коснется примерно 17 тысяч человек, в том числе 3 тысяч человек, которые будут освобождены от тюремного заключения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета ООН по правам человека.

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