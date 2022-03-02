Новый закон "О медиа" в Азербайджане будет способствовать расширению деятельности в этой сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета ООН по правам человека.

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