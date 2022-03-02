Восстановление Карабаха остается одним из приоритетов Азербайджана

Восстановление освобожденных территорий остается одним из приоритетов Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета ООН по правам человека.

По его словам, 1,3 миллиарда долларов из госбюджета страны уже были потрачены на эти цели в 2021 году.

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