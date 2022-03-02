https://news.day.az/politics/1440756.html Восстановление Карабаха остается одним из приоритетов Азербайджана - Джейхун Байрамов
Восстановление Карабаха остается одним из приоритетов Азербайджана - Джейхун Байрамов
Восстановление освобожденных территорий остается одним из приоритетов Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета ООН по правам человека.
По его словам, 1,3 миллиарда долларов из госбюджета страны уже были потрачены на эти цели в 2021 году.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре