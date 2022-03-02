https://news.day.az/politics/1440758.html Сколько человек стали жертвами мин в Карабахе?
Сколько человек стали жертвами мин в Карабахе?
С периода завершения карабахского конфликта свыше 200 человек стали жертвами взрывов мин на освобожденных территориях Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета ООН по правам человека.
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