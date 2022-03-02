Создана Международная Римская Коалиция в поддержку признания Ходжалинской трагедии

Вчера в городе Рим, в здании итальянского Сената, была проведена международная конференция "Признай ради примирения", посвященная 30-летию Ходжалинской трагедии с участием итальянских парламентариев, международных правозащитных организаций, европейских ассоциаций по борьбе с расизмом и геноцидом и других представителей гражданского общества, передает Day.Az.

Во время конференции спикеры обсудили международно-правовую оценку Ходжалинского геноцида и поддержали инициативу "Признай ради примирения", которая призвала правительство Армении признать и принести извинения за геноцид.

В результате обсуждений Европейская EMISCO, Итальянская федерация по правам человека, Ассоциации по защите свободы совести (Бельгия), а также замдиректора Мемориала Сребреницы и бывший представитель ОБСЕ по противодействию нетерпимости объявили о создании Коалиции европейских организаций в целях оказания большей международной поддержки инициативе "Ходжалы: признай ради примирения", выдвинутой Будапештским международным центром по предотвращению геноцида и массовых убийств.

Также было заявлено, что коалиция, символически названная Римской коалицией, будет открыта для большего числа правозащитных организаций и видных общественных и политических деятелей.

В подписанном документе отмечается, что в случае признания Ходжалинского геноцида будет возможность восстановления мира в регионе.