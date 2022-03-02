Завершилась поездка Али Асадова и Самира Нуриева на освобожденные территории Азербайджана

1-2 марта по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялась поездка на освобожденные от оккупации территории делегации в составе руководящих лиц профильных государственных структур во главе с премьер-министром Али Асадовым и руководителем Администрации Президента, Координационного штаба, созданного с целью централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики, Самиром Нуриевым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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