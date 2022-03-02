https://news.day.az/politics/1440789.html В Италии прошла международная конференция, связанная с признанием Ходжалинской трагедии - ФОТО

В Италии прошла международная конференция, связанная с признанием Ходжалинской трагедии - ФОТО

Политика, 2 марта 2022 18:50 182
В Италии прошла международная конференция, связанная с признанием Ходжалинской трагедии

Вчера в связи 30-летием Ходжалинского геноцида в здании итальянского Сената, была проведена конференция "Примирение через признание: создание мира и переходная справедливость". Конференция была организована по инициативе сенатора Урании Папатеу, представительницы партии "Вперед, Италия" и при организации Федерации по Правам Человека Италии- Итальянского Хельсинского Комитета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ураниа Папатеу, поприветствовав участников мероприятия дала слово члену Палату Депутатов, председателю Межпарламентской Ассоциации Дружбы Италия-Азербайджан депутату Розанне Болди, которая поделилась своими впечатлениями о своей поездке на земли, освобожденные от армянской оккупации после 44-дневной Отечественной войны, отметила, что наступило благоприятное время для мира и диалога, в частности, подчеркнула, что конференция может дать большой вклад в процесс установления мира.

Затем сенатор Урания Папатеу, проинформировав об указанной инициативе, отметила о необходимости признания Ходжалинской трагедии в качестве геноцида в Италии, а также призвала участников почтить память жертв минутном молчанием.

Председатель Федерации Прав Человека Италии-Итальянского Хельсинского Комитета, профессор Антонио Станго рассказал о ходжалинской резне, совершенной армянскими вооруженными силами против азербайджанцев, а также дал толкование этому событию как геноцид с точки зрения международного права и конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

А.Станго отметил, что несмотря на освобождение оккупированных территорий Азербайджана, справедливость для Ходжалы пока что полностью не восстановлена. "С учетом того, что лидеры Азербайджана и Армении заявили о своих намерениях "открыть новую страницу" и приступить "к мирной эре" в регионе, инициатива "Ходжалы: Признай ради примирения", выдвинутой на конференции "Мир и справедливость", проведенной 23 февраля сего года в Вене, в штаб-квартире ОБСЕ, может внести вклад в этот процесс", - отметил он.

Затем выступили генеральный секретарь EMİSCO и член Совета Института Прав Человека Дании Баши Гурейши, президент Координационного Объединения Ассоциаций по Свободе Совести Франции Тиери Валь, советник ректора Улудагского Университета Бурсы, бывший личный представитель председателя ОБСЕ Бюлент Шенай и другие дали высокую оценку этой инициативе.

Было отмечено, что подобного рода инициативы со стороны гражданского общества и оказание ей необходимой международной поддержки имеет важное значение для снижения общего конфликтного потенциала в мире.

  • В Италии прошла международная конференция, связанная с признанием Ходжалинской трагедии
  • В Италии прошла международная конференция, связанная с признанием Ходжалинской трагедии
  • В Италии прошла международная конференция, связанная с признанием Ходжалинской трагедии
  • В Италии прошла международная конференция, связанная с признанием Ходжалинской трагедии
  • В Италии прошла международная конференция, связанная с признанием Ходжалинской трагедии
  • В Италии прошла международная конференция, связанная с признанием Ходжалинской трагедии
  • В Италии прошла международная конференция, связанная с признанием Ходжалинской трагедии
  • В Италии прошла международная конференция, связанная с признанием Ходжалинской трагедии
  • В Италии прошла международная конференция, связанная с признанием Ходжалинской трагедии
  • В Италии прошла международная конференция, связанная с признанием Ходжалинской трагедии
  • В Италии прошла международная конференция, связанная с признанием Ходжалинской трагедии
  • В Италии прошла международная конференция, связанная с признанием Ходжалинской трагедии
  • В Италии прошла международная конференция, связанная с признанием Ходжалинской трагедии
  • В Италии прошла международная конференция, связанная с признанием Ходжалинской трагедии
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