Примитивная ложь Маргарет Ходж: абсурд по согласованному тарифу

Автор: Акпер Гасанов

О том, как можно безбожно лгать и не чувствовать угрызений совести, впору писать книгу. Политики, в пока еще не написанной книге неизвестного автора, займут особое место. Ибо они являются давними чемпионами мира по лицемерной лжи, которую они именуют зачастую всякими глубокомысленными, витиеватыми терминами.

Безусловной мастерицей этого дела проявила себя и представитель Лейбористской партии Маргарет Ходж. Та самая, которая во время обсуждения кризиса в Украине в британском парламенте обратилась к министру иностранных дел Элизабет Трасс с совсем неожиданным для всех вопросом: "Будут ли введены санкции против представителей Казахстана и Азербайджана, которые поддерживают Путина?".

Я, признаюсь, вначале оторопел от такой глупости. Казалось бы, даже у ангажированных армянством политиков должно быть понимание "красных линий", выход за которых превращает лживого тезиса в банального шута. Но нет, там имеет место бравирование глупостью, в расчете на неосведомленность британцев. Зря она так. Потому, что на первом же повороте эту даму можно обличить.

Начнем с того, что совсем иная страна является страной, всегда выступавшей по одну сторону баррикад с РФ. Называется она Арменией. В свое время Борис Грызлов наградил ее статусом форпоста России на Кавказе. И он прав. Границы РФ с Турцией и Ираном охраняют россияне, а практически все оставшиеся хоть немного привлекательными армянские предприятия в реальности являются российскими.

Армения является членом ОДКБ, ЕАЭС, ТС. Она всегда голосует в унисон с российской делегацией. Вот и недавно Армения оказалась единственной страной, которая официально поддержала РФ в ее военном конфликте с Украиной. В Киеве долгое время не было армянского посла, а в Ереване украинского. Плюс в армянских СМИ ныне развернута откровенная антиукраинская кампания.

Армянские политологи, политики и журналисты открыто рассуждают о преимуществах признания т.н. "ЛНР" и "ДНР" в плане "реванша" за поражение в 44-дневной войне. Они открыто пишут о том, что Украину нужно разделить. Но Маргарет Ходж делает вид, что это не есть вражеское отношение к Украине. Она делает вид, что не в курсе членства Азербайджана и Украины в ГУАМ, визитов президента Украины Владимира Зеленского в Баку и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Киев.

Она делает вид, что не в курсе того, что Украина официально называет Азербайджан своим стратегическим союзником. Она делает вид, что не читала сообщение, оставленное несколько дней назад на странице главы украинского государства в Twitter. Лидер Украины выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за его помощь и усилия.

"Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за его усилия по достижению прекращения огня, переводу противостояния в политическую плоскость и доставке лекарств и медицинского оборудования украинскому народу", - говорится в сообщении. А еще, по итогам переговоров между президентами Азербайджана и Украины было принято решение о том, что машины скорой помощи, пожарные машины и другой гуманитарный транспорт бесплатно заправляются на АЗС SOCAR в городах Украины.

Но всего этого "не видит" Маргарет Ходж. А еще она делает вид, что не понимает смысла политики, ориентированной на национальные интересы. Азербайджан является государством, которое пользуется уважением и в ГУАМ, и в СНГ, и в НАТО, и в ОДКБ. При этом, не состоя не в НАТО, не в ОДКБ. Это и есть независимая внешняя политика. Чего нет, не было и не будет у Армении. Вне зависимости от того, признает это открыто Маргарет Ходж или нет.