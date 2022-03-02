https://news.day.az/politics/1440803.html Шуша вступает в эпоху Возрождения и реконструкции после 30 лет армянской оккупации - Хикмет Гаджиев - ВИДЕО
Шуша вступает в эпоху Возрождения и реконструкции после 30 лет армянской оккупации - Хикмет Гаджиев - ВИДЕО
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter видео из освобожденного от оккупации города Шуша, передает Day.Az.
Шуша - культурная столица Азербайджана вступает в эпоху Возрождения и реконструкции после 30 лет армянской оккупации и вандализма, говорится в публикации.
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