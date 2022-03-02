Роль Нжде и других армянских фашистов в планах борьбы Гитлера за бакинскую нефть

Взаимоотношения Гитлера с армянскими ультранационалистами заслуживают отдельного разговора. В архивах можно найти предостаточно сведений, что именно "армянскому фактору" в планах борьбы фюрера за бакинскую нефть отводилось важное место, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Во всяком случае, еще в тридцатые годы будущий группенфюрер СС и начальник гестапо (тайная полиция) Генрих Мюллер под именем "инженера Краузе" приезжал в Баку для создания агентурной сети из активистов "Дашнакцутюн" - в составе делегации специалистов фирмы "Крупп и Ко", компании, в годы второй мировой войны владевшей сетью лагерей смерти. Архивы сохранили также свидетельства о встречах "инженера Краузе" с армянскими террористами.

Беседы с армянскими боевиками произвели на будущего шефа гестапо Г.Мюллера неизгладимое впечатление. Он, по многим данным, пришел к выводу, что лучшая агентура на Кавказе - это армяне. Во всяком случае, тем же периодом датируется публикация в официальной газете нацистов Volkischer Beobachter статьи одного из идеологов армянского ультранационализма, профессора Берлинского университета Арташеса Абегяна, примкнувшего к фашистскому режиму Германии, и вряд ли это просто совпадение.

Увлечение идеями "бесноватого фюрера" в армянской зарубежной диаспоре тоже началось еще в тридцатые годы.

Тогда же Гарегин Нжде начинает сколачивать из армянской молодежи диаспоры организацию "Цегакрон" - этакие отряды штурмовиков в переводе на армянский. Нжде - один из создателей и заместителей командира Армянского батальона СС. В Армении его почитают за этнические чистки азербайджанского населения в Зангезуре и Нахчывани.

В двадцатые годы Гарегин Нжде из "советизированной" Армении перебирается в Европу, где очень скоро начинают собираться тучи следующей мировой войны.

Между тем, в 1942 году, когда немцы уже прорвались на Кавказ, тогдашняя политическая верхушка армянской диаспоры пришла в движение. Как напоминал известный австрийский историк Эрик Файгл, в декабре 1942 г. генерал Дро (Драстамат Канаян) и писатель Гаро Геворкян нанесли визит "аристократу рейха" Гиммлеру и презентовали ему книгу пастора Лепсиуса "Смертельный поход армянского народа". К нацистам, по сведениям Файгла, присоединилось не менее 30 тысяч молодых армян, главным образом из диаспоры.

В том же 1942 году в Берлин отправился и Нжде - засвидетельствовать свое почтение фюреру. Вскоре в Берлине был создан "Армянский национальный совет" Во главе национального комитета встали Арташес Абетян, некто Багдасарян (он же Симонян, он же Тигран Саркисян, он же Вартан Михайлович Саркисян).

А вот "Армянский легион СС" возглавил уже Дро. Нжде стал его заместителем. Всего было создано 8 армянских батальонов, в состав которых вошли и перебежчики, навербованные среди военнопленных, и сочувствующие Гитлеру молодые армяне из диаспоры.

Как указывает в своих воспоминаниях бывший командир пулеметной роты в составе "армянского легиона" Рубен Наджарян, кроме "армянского легиона", существовало еще особое подразделение "нахарар" - "министерский", или "дворянский", легион - из его членов немцы готовили будущих "государственных деятелей" для независимой Армении.

Проще говоря, тот самый "управленческий аппарат" на оккупированных землях, будущих бургомистров, начальников полиции и т.д. - к осуществлению планов, задуманных еще в тридцатые годы, в Берлине теперь готовились на практике.

А пока активно использовали "Армянский легион СС" для карательных акций на оккупированной территории. Например, 809-й армянский пехотный батальон был переброшен в Украину и Польшу, где участвовал в антипартизанских операциях, да так рьяно, что личный состав батальона заслужил похвалу от командующего Вермахта на Украине Гитцингера и командующего восточными частями генерал-майора Ильгена. Другие армянские подразделения проводили "зачистки" в Бельгии и Франции (причем французские армяне устраивали торжественные встречи своим "соплеменникам"- карателям).

А на восточном фронте действовала зондеркоманда "Дромедар" - она занималась организацией разведывательно-диверсионных мероприятий и повстанческого движения в тылах войск Северо-Кавказского фронта.

Ну и, конечно, вела "контрразведывательную работу" на части оккупированной территории Северного Кавказа, а также в Украине, включая Крым. Главным образом речь шла о выявлении и уничтожении евреев, караимов, цыган...

Но уже в 1944 году Нжде понимает: дела у Гитлера идут явно хуже, чем это казалось во время его вояжа в Берлин два года назад. Он спешно подается в Болгарию - то ли рассчитывал, что там его "прикроют", то ли это была "транзитная точка", но освобождение Болгарии спутало ему карты.

Здесь нынешний "герой армянского народа" был арестован, а потом осужден на 25 лет тюрьмы как военный преступник - и за сотрудничество с Гитлером, и за этнические чистки в Зангезуре. В 1955 году Нжде умер во Владимирском централе.