Баку и Каир обсудили ситуацию в регионе в постконфликтный период

2 марта министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Египта в Азербайджане Аделя Ибрахима по случаю завершения его дипломатической деятельности в стране.

Как сообщили Day.Az в среду в министерстве, Джейхун Байрамов высоко оценил дипломатическую деятельность посла в стране и поблагодарил за вклад в развитие отношений между двумя странами.

Отметив особое значение отношений между Азербайджаном и Египтом, министр высоко оценил сотрудничество между двумя странами в политической, экономической, культурной и других сферах. С удовлетворением было подчеркнуто успешное сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней платформах.

Министр проинформировал посла о ситуации, сложившейся в регионе в постконфликтный период, широкомасштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях. Отметив, что с устранением фактора оккупации создаются возможности для нормализации отношений сторон, он, в первую очередь, подчеркнул необходимость строгого соблюдения принципов международного права - суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ.

Посол Египта выразил благодарность за внимание и поддержку, оказанные ему в период его деятельности в Азербайджане. Он подчеркнул, что Египет всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана и выступает за обеспечение устойчивого мира в регионе. Адель Ибрахим пожелал стране успехов в восстановительных и строительных работах, коснувшись в этом контексте также вопроса привлечения египетских компаний к строительным проектам, осуществляемым на освобожденных территориях. Он отметил успешное сотрудничество между двумя странами в ряде областей, включая экономику, туризм и т. д.

Стороны обменялись мнениями о деятельности Совместной межправительственной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом и по другим вопросам. Был отмечен потенциал для дальнейшего расширения связей в экономической, торговой, туристической сферах.

Глава МИД пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности.