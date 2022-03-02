Арестован генерал-майор минобороны Азербайджана

Начальник финансового и бюджетного управления Министерства обороны генерал-майор Низами Мамедов арестован.

Как передает Day.Az, генерал-майор был задержан в результате операции, проведенной правоохранительными органами.

По решению Бакинского военного суда в отношении Н.Мамедова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 4 месяца.

По предварительной информации, Низами Мамедов обвиняется в присвоении крупной суммы.