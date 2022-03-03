Армянская армия обстреляла Товуз

2 марта с 20:50 до 21:16 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Кёханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделениями нашей армии, дислоцированными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры. Потерь среди личного состава и техники Азербайджанской армии нет. В настоящее время ситуация на этих направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений", - говорится в сообщении.