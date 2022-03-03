Азербайджанская армия заняла огневые позиции

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, с минометными подразделениями Сухопутных войск были проведены упражнения по стрельбе.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.

Подразделения выполнили нормативы по развёртыванию на местности перед стрельбой, занятию огневых позиций и приведению минометов в боевое состояние.

Были успешно произведены учебные стрельбы из минометов по одиночной цели с полупрямой наводкой.

Учебный процесс подразделений успешно ведется с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне.