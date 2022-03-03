https://news.day.az/politics/1441013.html Азербайджанская армия заняла огневые позиции - ВИДЕО
Азербайджанская армия заняла огневые позиции - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, с минометными подразделениями Сухопутных войск были проведены упражнения по стрельбе.
Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.
Подразделения выполнили нормативы по развёртыванию на местности перед стрельбой, занятию огневых позиций и приведению минометов в боевое состояние.
Были успешно произведены учебные стрельбы из минометов по одиночной цели с полупрямой наводкой.
Учебный процесс подразделений успешно ведется с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре