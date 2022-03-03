Из грязи в бесполезные князи: новый президент Армении будет поддакивать Пашиняну?

Автор: Ибрагим Алиев

Сегодня парламент Армении со второй попытки избрал Ваагна Хачатряна, ставленника Никола Пашиняна, президентом. За его кандидатуру проголосовал 71 депутат правящей фракции "Гражданский договор". Ввиду политического хаоса, который творится в стране по сей день, в первом туре теперь уже бывшего министра высокотехнологической промышленности депутаты от власти избрать не смогли - не хватило голосов. Оппозиция бойкотировала выборы и не приняла участия в голосовании. Получается, что и без препятствий не смогли избрать нормально.

Президент в Армении теперь как бы "новый", но что изменится? По факту ничего, ибо, во-первых, всё "новое" в Армении - хорошо забытое старое. Кадровая база Пашиняна скрыта в "тёмных и холодных 90-ых" Тер-Петросяна. Пашинян выбрал на роль бесполезного президента РА полностью лояльного себе человека без амбиций, без политического лица. Хачатурян был мэром Еревана, депутатом НС, на протяжении долгого времени являлся политическим соратником Левона Тер-Петросяна и занимал должность его советника. После революции 2018 года, когда власть перешла к Пашиняну, начал тесно сотрудничать с партией "Гражданский договор". В 2021 был назначен министром высокотехнологичной промышленности и сменил Айка Чобаняна.

Кандидат, кстати говоря, он второй. Пашиняновцы ранее собирались выдвинуть в президенты руководителя аппарата премьер-министра, бывшего "суперминистра" Араика Арутюняна, однако, его кандидатура вызвала шквал недовольства среди общественности. Но стоит отметить, что и к Хачатуряну доверия в Армении нет, ибо, согласно армянской конституции, президент в этой стране существует лишь для галочки. Кто бы сейчас ни был президентом Армении, он, как и сбежавший Армен Саркисян, ничем не будет влиять на политику своей страны и ничем не будет отличаться от любого блогера с N-ным колическом подписчиков в Instagram. То есть там степень влияния абсолютно будет такая же, если не меньше.

Стоит отметить, что когда появились новости о кандидатуре Хачатуряна на пост президента, он офигел от этого и сам, заявив, что не мог даже подумать, что "может стать человеком, хотя бы думающим о должности президента". Короче говоря, идеальный балбес для Пашиняна, с которым и конституцию менять не надо.

Вся эта ситуация абсолютно устраивает армянского премьера, ведь естественно, что ему сейчас абсолютно не с руки менять конституцию Армении, потому что неизбежно встанет вопрос об упоминании территориальных претензий к Турции и Азербайджану. Любое публичное обсуждение возможности изменить этот пункт в армянской конституции приведет к довольно серьезному репутационному ущербу для любого лидера Армении. Этим непременно воспользуются его политические соперники. Изменение конституции - это еще и вопрос изменения формы правления в Армении. Очень часто говорилось о том, что армянскую конституцию надо менять для того, чтобы сделать ее снова президентской или полупрезидентской страной, а Пашиняну сейчас это абсолютно невыгодно. Он контролирует парламент, наделен всей полнотой власти, может фактически единолично принимать те или иные решения или законы и информировать об этом весь армянский политический "базар".

Другие партии пытались выдвинуть своих бестолковых кандидатов, звучали имена вплоть до самого Роберта Кочаряна, но армянскому народу по факту выбирать не из кого - одно зло хуже другого, один кандидат был бездарнее, чем другой. И этому было простое объяснение - большинство граждан Армении прекрасно помнят о временах президентства Кочаряна. Это был период подавления любых ростков инакомыслия, когда человека могли убить за "недостаточно почтительный взгляд" в сторону Роберта Седраковича. Возвращаться в те страшные времена армяне не хотят и для них даже пораженец Пашинян все же ближе, чем хладнокровный и циничный убийца Кочарян. Но самое забавное, что все в Армении как-то уже совсем забыли, списали Вазгена Манукяна. А ведь всего год назад он гордо именовался "лидером армянской оппозиции", "восстановителем страны"...

В общем, Армения продолжает 2022 год в состоянии не только кризиса политической власти, но и кризиса государственности. Очевидно, что Хататуряна выбрали президентом лишь с одной целью и установкой - поддакивать Пашиняну. Променяли, как говорится, шило на мыло, из грязи в князи и т.д. Что будет дальше во всей этой комедийной истории, покажет время.