Кеосаяна и Симоньян сравнили с Гитлером и Евой Браун

Недавно главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства "Россия сегодня" армянская пропагандистка Маргарита Симоньян и ее бестолковый гражданский супруг Тигран Кеосаян попали в санкционный список. Несмотря на то, что эта парочка постоянно портит имидж России на международной арене, их это нисколько не расстроило.

Как передает Day.Az, так в своем профиле в Twitter Симоньян сообщила, что придумала, как отпраздновать санкции, введенные ЕС против нее и Кеосаяна.

"Мы с Тиграном придумали, как отметить введенные против нас обоих санкции. Мы решили пожениться!" - написала она.

Марго пыталась представить все, будто бы ей все равно, но напоролась на сотни комментариев в ответ. В одном из них ее и Кеосаяна сравнили с Гитлером и Евой Браун.

Напомним, что санкции в отношении Маргариты Симоньян применили 26 февраля. Ее супруг Тигран Кеосаян попал под санкции через двое суток.