https://news.day.az/politics/1441092.html Британцы в тренинговом центре ANAMA в Горадизе - ФОТО
Британцы в тренинговом центре ANAMA в Горадизе - ФОТО
Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп посетил тренинговый центр ANAMA в Горадизе.
Как передает Day.Az, об этом посол написал в Twitter.
"Мы продолжаем сотрудничество с ANAMA в сфере очистки территорий от мин. Сегодня в Горадизе я встретился с британскими специалистами, которые проводят тренинги, и оказывают техническую поддержку для очистки территорий от мин",- Дж.Шарп.
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