Британцы в тренинговом центре ANAMA в Горадизе

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп посетил тренинговый центр ANAMA в Горадизе.

Как передает Day.Az, об этом посол написал в Twitter.

"Мы продолжаем сотрудничество с ANAMA в сфере очистки территорий от мин. Сегодня в Горадизе я встретился с британскими специалистами, которые проводят тренинги, и оказывают техническую поддержку для очистки территорий от мин",- Дж.Шарп.