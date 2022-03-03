540 человек перешли из России в Азербайджан сухопутным путем

23 февраля-28 февраля 2022 года обеспечен переход сухопутным путем из России в Азербайджан граждан республики и членов их семей численностью 450 человек.

Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

Сообщается, что граждане Азербайджана прибыли на азербайджано-российскую границу (на территории Республики Дагестан РФ) с целью возвращения на Родину сухопутным путем.

В настоящее время действуют временные ограничения на пересечение гражданами страны сухопутной границы. Данные ограничения были введены с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и возможных ее последствий.