https://news.day.az/politics/1441172.html 540 человек перешли из России в Азербайджан сухопутным путем
540 человек перешли из России в Азербайджан сухопутным путем
23 февраля-28 февраля 2022 года обеспечен переход сухопутным путем из России в Азербайджан граждан республики и членов их семей численностью 450 человек.
Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.
Сообщается, что граждане Азербайджана прибыли на азербайджано-российскую границу (на территории Республики Дагестан РФ) с целью возвращения на Родину сухопутным путем.
В настоящее время действуют временные ограничения на пересечение гражданами страны сухопутной границы. Данные ограничения были введены с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и возможных ее последствий.
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