Доставлен на родину еще 201 гражданин Азербайджана

Сегодня еще 201 гражданин Азербайджана, в том числе 18 малолетних детей, вернулся на родину очередным эвакуационным рейсом AZAL из румынского аэропорта Яссы, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).

"По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева AZAL осуществляет ежедневные эвакуационные рейсы для вывоза соотечественников. Эвакуационные рейсы бесплатны для граждан Азербайджана. Граждане нашей страны, покинувшие Украину, для возвращения на родину могут обращаться в дипломатические представительства Азербайджана за рубежом", - говорится в сообщении пресс-службы.