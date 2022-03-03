Азербайджанское чудо: мысли вслух

Автор: Акпер Гасанов

Цену свободе узнаешь только попав в тюрьму. Цену жизни понимаешь только тогда, когда звуки сирен и летящие над домом самолеты и бомбы становятся ужасной реальностью. Только увидев небо в багровых закатах взрывов, ты понимаешь, какое это счастье - ходить по мирному городу. Сейчас настоящий ад творится в дружественной Украине.

Некогда цветущая страна, ставшая для сотен тысяч азербайджанцев второй Родиной, ведет настоящую войну. Войну кровопролитную. Войну, в которой не может быть победителей.

"Экономические последствия санкций для Российской Федерации будут несоизмеримы с последствиями дефолта в 1998 году". Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска на экономическом форуме в Красноярске. "Мы с такими вызовами ещё не сталкивались. Железный занавес уже опустился", - сказал бизнесмен. Комментируя последствия санкций, Дерипаска сказал: "Берём кризис 98-го и умножаем на три".

"Нужно будет заново открывать этот [железный] занавес. Первый шаг - это мир. Второй шаг - честно обсудить, где живём, как живём, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно важно поднять население. Я противник жесточайшего финансового прессинга, население ни в чём не виновато", - считает Дерипаска.

Глядя на весь этот ужас, происходящий не где-то далеко, а совсем рядом с Азербайджаном, понимаешь истинную цену той мирной жизни, той политической и экономической стабильности, что есть в нашей стране. Да, любые происходящие в мире процессы обязательно сказываются на нашей стране. Соответственно, последствия российско-украинской войны приведут к большим проблемам азербайджанцев, что живут в этих странах.

Многие из них вернуться в Азербайджан, что увеличит безработицу. Меньше будет денежных перечислений из РФ. Рынки сбыта азербайджанской сельхозпродукции в этих странах тоже можно забыть. Но Азербайджан справится. Наша страна уже одержала самую важную в своей новейшей, да и не только новейшей истории, победу. Возвращены территории, что находились под пятой армянских оккупантов почти три десятка лет.

Азербайджанская армия доказала свой статус гаранта территориальной целостности и независимости нашей страны. Армения сегодня вынуждена считаться с этим фактором. И не только Армения. Все страны мира понимают, какая могучая сила - азербайджанская армия. Именно она воспрепятствовала попыткам поддерживающих Армению стран отсрочить или предотвратить ее поражение.

Сейчас Армения вынуждена соглашаться на те условия, что диктует Азербайджан. А наша страна диктует условия мира, спокойствия, процветания. Для Азербайджана и всего региона. Являясь самым экономически развитым государством Южного Кавказа, Азербайджан думает о завтрашнем дне и продавливает реализацию проектов, польза от которых будет грядущим поколениям нашей страны и всего региона.

Проект Зангезурского коридора является именно тем, что поможет превращению Южного Кавказа в островок стабильности и мира. Именно понимание способностей и возможностей Азербайджана продвигать такую историческую платформу, увеличивает друзей нашего государства. Они есть везде. Потому, что Азербайджан проводит взаимно удаленную и взаимно приближенную политику по отношению к ведущим мировым центрам.

Азербайджан провел блестящие экономические реформы, диверсификацию экономики, обладает мощными ресурсами. Он играет важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. У нашей страны есть огромный запас прочности. И это - итог политики руководства страны, которое во главу угла поставило национальные интересы. Которое смогло добиться равноправных отношений с США и Россией, Китаем и ЕС. Которое дает нам возможность быть уверенными в завтрашнем дне в этом мире чудовищной нестабильности.