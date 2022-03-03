«Азеришыг» проводит работы по реконструкции в Хачмазе

рамках проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым социальной политики успешно продолжается реализация мер по улучшению обеспечения электроэнергией населения.

Как сообщает Day.Az, наглядным примером этого являются работы по реконструкции, проводимые ОАО "Азеришыг" в Хачмазском районе. В последние дни работы по обновлению электрохозяйства района ведутся еще более интенсивными темпами. В 2021-2022 годах старые трансформаторные подстанции, непригодные кабели, прогнившие деревянные опоры, а также счетчики были заменены на новые в пяти селах. В настоящее время работы в этом направлении ведутся на различных территориях города Хачмаз, в селах Хасангала, Йергюдж, Армудпадар, Учгюнгышлаг, Саркарлы, Ахмедоба, Ягубоба, Ени Хаят и других.

Глава ИВ Хачмазского района Эльнур Рзаев, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова и главный советник председателя ОАО "Азеришыг" Тогрул Рагимов ознакомились с работами по реконструкции в селе Хасангала. Была предоставлена информация о работах, которые будут проведены ОАО "Азеришыг" в Хачмазском районе в рамках проекта "Новые села". Отмечено, что до конца года в Хачмазском районе на начальном этапе будет обновлено электрохозяйство в 25 населенных пунктах.

Глава ИВ района Эльнур Рзаев во время беседы с жителями сказал, что работа по улучшению газо-, электро- и водоснабжения населенных пунктов будет продолжена и в будущем.

Жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву за оказываемые внимание и заботу.