В соцсетях распространилась новость о попытке армянской стороны арестовать в аэропорту Еревана самолет российской авиакомпании. Армянские СМИ немедленно все опровергли, утверждая, что самолет всего лишь по техническим причинам задержался в Минеральных Водах, однако информация, как сообщил Day.Az российский эксперт Евгений Михайлов, соответствует действительности.

По словам Михайлова, такого шага со стороны зависимой со всех сторон от России Армении он лично никак не ожидал.

"В результате проведения Россией военной операции в Украине, Западом был введен целый ряд санкций, одни из которых касаются закрытия воздушного пространства над Евросоюзом и другими странами для наших самолетов, взятых в лизинг. В этой связи начались повсеместные аресты самолетов из России в рамках санкционной политики. Но я еще могу понять, когда арест происходит, например, в аэропорту Стамбула - это логично, так как Турция член НАТО. Но чтобы российский борт был арестован в Ереване теми, кто без нас и месяца не проживет, я никак не ожидал. Именно это случилось с самолетом А320neo VP-BSL компании S7 Airlines. Как итог подлости проникших в структуры Армении соросят, авиакомпания S7 отменила все международные рейсы. В Ереван нам вообще стало опасно летать. Самолет A321 VP компании Nordwind пытались арестовать, но ему удалось улететь. Самолет "Уральский авиалиний", направлявшийся в Ереван, пришлось сажать в Минеральных Водах.

Вот такие вот друзья у нас в Армении. Заискивают перед Западом и ждут, чем все закончится, чтобы вовремя сориентироваться, с кем дальше дружить и кому поклоняться. Однако хочу намекнуть армянским партнерам и союзникам, что Россия уже ввела ответные масштабные санкции для их западных кураторов, которые уже мотивировали представителей зарубежного авиапрома и компаний, осуществляющих воздушные перевозки, лоббировать смягчение антироссийских санкций перед органами исполнительной власти своих стран. А вот теперь пусть армянские власти задумаются над тем, что Россия в ответ на недружественные акты в отношении нашей страны возьмет и закроет свое воздушное пространство для самолетов из Армении. Вот визга то будет, но будет уже поздно", - сказал Михайлов.