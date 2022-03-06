Несбыточная мечта Марин Ле Пен

Автор: Пярвин Мирзазаде

Похоже, что некоторых кандидатов на пост Президента Франции больше волнуют не внутри французские проблемы, не война в Украине и даже не борьба с террористами в Африканском Сахеле, а далёкий от них Карабахский регион Азербайджана.

В погоне за голосами армянской диаспоры эти, так называемые политики, забыв обо всем на свете, изливаются в безмерной любви к Армении и поддерживают экспансионистские претензии на азербайджанские территории.

К "шумному" хору радетелей армянских территориальных претензий присоединилась самый крайне правый кандидат (даже по европейским масштабам), которой не всякий французский политик пожмёт руку, лидер Национального Фронта Марин Ле Пен. Эта мадам, которая прославилась на весь мир своими ксенофобскими антиисламскими заявлениями.

Решив внести свою "лепту" в дело "священной" борьбы своих армянских избирателей за чужие земли, она сделала заявление о том, что у неё есть давняя мечта детства- "увидеть, что Нагорный Карабах вновь присоединился к Армении".

Конечно мечтать госпоже Ле Пен никто запретить не может, но интересно, что она мечтает не о том, чтобы остановить войны и конфликты, которые уносят жизни людей, а о том, чтобы вновь разогрелся конфликт, который с трудом недавно удалось затушить. Довольно странная логика для политика, который стремится занять пост Президента Франции, страны, которая гордится своей приверженности идеалам Великой Французской Революции: свобода, равенство, братство.

Видимо у мадам Ле Пен голова окончательно пошла кругом от того, что она пока с трудом не может собрать достаточное количество подписей представителей местных властей, необходимые чтобы баллотироваться на высший пост в стране не внося денежного залога, согласно французскому избирательному закону.

Вообще-то Мари Ле Пен даже по либеральным европейским меркам довольно одиозная фигура, ведь высказанные ею расистские лозунги и призывы часто находятся почти на грани разрешённого французскими законами лимита вседозволенности свободы слова. Не вдаваясь в глубину ее политических взглядов можно сделать вывод о том, что руководимый ею Национальный фронт давно напоминает национал- социалистическую партию в соседней стране на заре прихода к власти.

Только у нынешнего лидера НФ врагами являются не только евреи, но также все мусульмане и лица с другим цветом кожи, которые по ее мнению, причина всех бед Франции и Европы.

Время от времени Мари Ле Пен, которая даже умудрилась быть долгое время депутатом Европарламента, выступала с требованиями выслать всех мигрантов назад и очистить Европу от чуждого "элемента". Наверное на ее больной психике сказалось то, что она росла без отца, так как родители разошлись когда она была ещё ребёнком. Хотя это не помешало ей позже примкнуть к партии, которую создал ее отец Жан-Мари Ле Пен.

Эта ультраправая партия под названием Национальный Фронт (Национальное объединение) была создана бывшим офицером французского Иностранного Легиона Ж-М. Ле Пеном ещё в 1974 году, когда он вышел в отставку и решил заняться политикой.

Годы проведённые отставным офицером в многочисленных конфликтах и войнах в Африке и других горячих точках не смогли не сказаться на его политических взглядах.

Поэтому решение всех бед и проблем Франции он видел в том, чтобы избавить страну от всех выходцев из бывших французских колоний, отказе от либеральных демократических идеалов и установления крепкой, почти диктаторской власти.

Созданная им партия, как ни странно, стала очень быстро набирать популярность и в 2002 году свершилось чудо: Ж-М. Ле Пен вышел во второй тур Президентских выборов, заняв второе место вслед за Ж. Шираком. Этого французское общество пережить не смогло и во втором туре выборов большинство французов дружно проголосовали за Президента Ж. Ширака, расставив все на свои места.

После этого популярность Национального Фронта стала падать, а дряхлеющий лидер перестал вызывать симпатии даже у крайне правых националистов. Этим воспользовалась восходящая "звезда" французской политики Марин Ле Пен, которая решила отправить "любимого" папочку на отдых и приватизировать партию. Вначале "нежная" дочь убедила отца в том, что нужно подвинуться и уступить место молодежи, чтобы восстановить популярность, при этом она внесла некоторые коррективы в программу Фронта, отказавшись от самых крайних антимигрантских тезисов, заменив их на более умеренные.

Она стала более активно выступать за выход Франции из Европейского Союза, хотя и была депутатом Европарламента.

Если обратить внимание на регионы Франции от которых Марин избиралась депутатом, то можно увидеть и причину ее проармянских взглядов. Впервые она была избрана от региона Иль де Франс, в котором живут богатые армянские буржуа, правящие там балом. Так что источниками особой "симпатии" главы этого региона В. Пекресс и М. Ле Пен являются щедрые пожертвования армянской диаспоры в деятельность этих политиков взамен поддержки территориальных претензий Армении к Азербайджану.

Став в 2011 году полноправным лидером Национального Фронта, Марин Ле Пен первым делом избавилась вначале от любимого папы, который только тогда понял, что дочка в услугах отца больше не нуждается. Когда же Ж-М. Ле Пен попытался вернуть себе партию, не тут-то было. В 2015 год дочь исключила отца из рядов партии и сделала ему ручкой, отомстив за безотцовщину в детстве. На что престарелый отец проклял дочь и попытался создать новую партию, но силы уже были не те, да и большинство сторонников переметнулось на сторону дочери, повторив Шекспировскую трагедию о Короле Лире.

"Возмужавшая" Марин, которая давно усвоила жизненные уроки о том, что для достижения цели можно переступить и через собственного отца, начала своё восхождение на Французский политический Олимп. Возглавляемая ею партия успела в 2014 году победить на выборах в Европарламент, получив почти 24 места из положенных для Франции 74 мест.

Одновременно партия стала третьей политической силой во Франции на муниципальных выборах, опередив социалистов и голлистов.

Все шло для Марин хорошо и на горизонте уже виднелся Елисейский дворец, но вдруг выяснилось, что Национальный Фронт оказывается получает значительные денежные пожертвования из-за границы от некоего иностранного банка и политические взгляды лидера партии в значительной мере зависят от суммы пожертвований. Хотя это не помешало М. Ле Пен принять участие в Президентских выборах 2017 года, где она немного уступила нынешнему Президенту Э. Макрону.

Хорошо усвоив уроки детства мадам Марин очень часто старается показать себя французскому обществу в качестве альтернативы другим политикам, как образец истинной "патриотки" Франции, верующей католичке (при этом успев побывать замужем три раза) и сторонницы сохранения традиционных семейных уз и патриархальных устоев сельской глубинки.

Выступая с исламофобскими и туркофобскими призывами, Марин Ле Пен старается ввести в заблуждение общественное мнение объясняя, что все проблемы Франции от того, что в стране слишком много иноверцов мигрантов и от того, что страна-член Европейского Союза, который "высасывает" все ресурсы страны и она теряет свою национальную идентичность.

Главными противниками Франции согласно Марин Ле Пен являются мусульмане, тюрки и все другие не европейские и не христианские народы (братья- армяне к ним не относятся), которые "разрушают" национальные устои государства, посещая мечети и не кушая свинину.

Вот и теперь на предстоящих президентских выборах в апреле 2022 года, Марин Ле Пен в очередной раз намерена испытать свою удачу и попытаться вновь обманув избирателей, стать главой Французского государства.

Чтобы достигнуть этого для мадам М. Ле Пен все методы хороши и поэтому она решила заполучить голоса французских армян, которые сейчас стоят перед выбором. Благо выбор у них большой-от мэра Парижа, кандидата от социалистической партии Анны Идальго, до крайне правого популиста Э. Земмура.

Все эти кандидаты клятвенно обещают как только сядут в Елисейском Дворце, защищать интересы Армении как свои, признать независимость сепаратистов и даже отправить Иностранный Легион в регион "защищать" некие культурные памятники, посвящённые армянским коллаборационистам времён Второй Мировой Войны Г. Нжде и Д. Канаяну.

Но для этого им нужно совсем не много-просто победить на апрельских выборах, после этого дорога к "признанию арцаха" будет открыта. Интересно, как бы эти политики посмотрели на то, если бы кто-то из азербайджанских политиков во время своей предвыборной компании давал бы избирателям обещания в отношении признания независимости острова Корсики или французской Новой Каледонии, или возвращения острова Майотта Коморским островам, мотивируя это тем, что Азербайджан как член движения неприсоединения должен защищать права других малых народов и интересы участников этого движения.

Думается такие выступления вызвали бы самую резкую реакцию со стороны Франции, да и официальный Баку никогда бы не допустил такого открытого вмешательства во внутренние дела других государств и пресёк бы всяческие призывы с посягательствами на территориальную целостность иностранного государства.

Наверное французским судебным органам давно пора заняться такого рода высказываниями политиков, которые выступают за отторжение части территории другого государства и открыто поддерживают сепаратистские движения ведущими вооружённую борьбу с законными властями, что явно противоречит французскому законодательству.

А тут очередной кандидат в Президенты Франции от легальной парламентской партии М. Ле Пен "мечтает" о том, что отторгнет составную часть Азербайджана- Карабахский регион и присоединит к другому государству- Армении. Правда хорошо, что у мадам Ле Пен пока хватило "ума", а может не хватило "смелости" и она не отправилась вслед за своим конкурентом и "подругой" В. Пекресс в тайную поездку к друзьям- сепаратистам, которая наверняка окончилась бы для неё плачевно. Ведь азербайджанские власти больше не намерены терпеть таких провокационных визитов, которые грозят не только ухудшению двусторонних отношений с Францией, но и способствуют разгоранию конфликта вновь.

То что мечта Марин Ле Пен никогда не сбудется это ясно как дважды два, да и теплого кресла в Елисейском Дворце она вряд ли увидит. Однозначно, что здравый ум и трезвый взгляд французских избирателей не позволит таким политическим авантюристам, как М. Ле Пен или В. Пекресс стать у руля Французского государства.

Последние контакты между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Франции Э. Макроном свидетельствуют о том, что Франция уже отказалась от односторонней поддержки Армении и занимает более прагматичную позицию по окончательному урегулированию затухшего конфликта, выступая за скорейшее решение всех пограничных вопросов и достижению мирного соглашения. Президент Ильхам Алиев всегда подчёркивал значение азербайджано- французских отношений и выступал за расширение экономических, культурных и гуманитарных связей между странами.

Безусловно, что решение на предстоящих президентских выборах в апреле 2022 года остаётся за гражданами Франции, но судя по предварительным опросам, у таких недальновидных политиков, оголтелых исламофобов и туркофобов как М. Ле Пен шансы занять Елисейский Дворец уменьшаются с каждым днём.