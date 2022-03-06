Почетное консульство Азербайджана в Харькове подверглось серьезным разрушениям

Здание почетного консульства Азербайджана в Харькове подверглось серьезным разрушениям в результате авиаударов по территории, где находится консульство, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В то же время, принадлежащий сотруднику консульства автомобиль пришел в негодное состояние.

"Сотрудники почетного консульства не пострадали и сейчас находятся в безопасном месте", - говорится в сообщении министерства.