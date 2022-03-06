https://news.day.az/politics/1442131.html Почетное консульство Азербайджана в Харькове подверглось серьезным разрушениям - ФОТО
Почетное консульство Азербайджана в Харькове подверглось серьезным разрушениям - ФОТО
Здание почетного консульства Азербайджана в Харькове подверглось серьезным разрушениям в результате авиаударов по территории, где находится консульство, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
В то же время, принадлежащий сотруднику консульства автомобиль пришел в негодное состояние.
"Сотрудники почетного консульства не пострадали и сейчас находятся в безопасном месте", - говорится в сообщении министерства.
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