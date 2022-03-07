https://news.day.az/politics/1442322.html Минобороны Азербайджана опровергло еще одну армянскую ложь
Минобороны Азербайджана опровергло еще одну армянскую ложь
"Информация о гибели одного и ранении другого военнослужащего армянских вооруженных сил якобы в результате огня, открытого подразделениями Азербайджанской Армии, безосновательна и не соответствует действительности".
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, целью армянской стороны в распространении такой дезинформации является сокрытие недисциплинированности в армии и ее последствий.
"Подразделения Азербайджанской Армии продолжают свои усилия по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций", - говорится в сообщении.
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