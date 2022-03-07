Минобороны Азербайджана опровергло еще одну армянскую ложь

"Информация о гибели одного и ранении другого военнослужащего армянских вооруженных сил якобы в результате огня, открытого подразделениями Азербайджанской Армии, безосновательна и не соответствует действительности".

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, целью армянской стороны в распространении такой дезинформации является сокрытие недисциплинированности в армии и ее последствий.

"Подразделения Азербайджанской Армии продолжают свои усилия по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций", - говорится в сообщении.