Автор: Байрам Эльшадов

Начало 2022 года выдалось довольно тяжелым для телепропагандиста Владимира Соловьева, который своими лживыми медиа-ресурсами опротивел даже российской аудитории. Сегодня появилась информация о том, что администрация видеохостинга YouTube удалила два канала Рудольфовича - "Соловьев Live", а также "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Да уж, огромная "потеря" для телезрителей. Теперь мы не сможем лицезреть воочию политические соберуны с отобранными как на подборку специфическими гостями, где Соловьев выступает в роли "модератора". Своей целенаправленной деятельностью Соловьев подрывает имидж России. Он открыто устраивает бардак в российском информационном поле, жонглирует интересами России так, как ему заблагоразумится. Разжигание межнациональной розни, провоцирование скандалов с региональными соседями России - вот чем занимается Соловьёв уже несколько лет.

Днем ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции в Лондоне объявил о введении санкций в отношении 10 человек из России. В списке, как и ожидалось, оказался Рудольфович.

А на прошлой неделе сотрудники итальянской Финансовой гвардии Италии арестовали недвижимость Соловьева. Речь идет о виллах телепропагандиста на озере Комо. Примечательно, что называющий себя патриотом России Соловьев почему-то отправил свою семью жить и наслаждаться в одном из самых красивых и идеальных для отдыха в районе Италии. То есть в тот самый заклятый Запад, на который Соловьев в порыве бешенства льёт грязь в эфире своих передач.

Судя по всему, Соловьеву рано или поздно придётся покинуть Россию. И он с удовольствием бы это сделал уже сейчас, учитывая непростую ситуацию в России из-за санкций Запада. Ведь Соловьев, как и другие проармянские пропагандисты в лице Симоньян с новоиспечённым мужем Кеосаяном лишь на словах кажутся истинными патриотами. На деле Соловьев давно закрепил за собой право называться одним из самых лживых и наглых пропагандистов, который врёт в лицо собеседнику, причем не стесняясь менять свою позицию как флюгер.

Наивно полагать, что Соловьев любит Россию бескорыстно. Даром она ему и во сне не снилась. Только официальный годовой доход телепропагандиста, по данным The Insider, составляет 52,6 млн рублей. Накануне попадания под санкции Рудольфович приобрёл третью недвижимость в Италии и начал ремонт на 300 тысяч евро. Как говорится, жить на широкую ногу ещё никто не отменял.

Проблема для Соловьева в том, что бежать то ему по сути некуда. В России имидж Рудольфовича в связи с его непрекращающейся ложью из телеэкранов на уровне ниже плинтуса, на Западе он и вовсе нерукопожатый. Видимо, в скором времени мы станем свидетелями того, что Соловьев останется у разбитого корыта и будет скрываться от глаз людей. И это ещё не самый худший вариант, учитывая, что Рудольфович давно заслужил вполне реальный тюремный срок за свои аморальные изречения о соседях России.