Коллективный Мизинцев - причина бед России

Автор: Акпер Гасанов

Начнем с самой новости. Итак, выступая на брифинге, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что, оказывается, на территорию Украины, контролируемую ВС России, доставлено около 900 тонн гуманитарной помощи.

А затем уточнил: из Сирии доставлено 50 тонн продовольствия, а из Нагорного Карабаха 14 тонн предметов первой необходимости для жителей Киевской и Запорожской области. В этом заявлении поразило все, начиная от того, что Россия решила изобразить из себя государство, оказывающее гумпомощь гражданам Украины.

Забавно было и то, что РФ уже не справляется даже с этой ролью, задействуя помощь из Сирии. Уже заявлено, что в апреле российскую экономику ждёт дефолт. Кроме того, видео захваченной российской военной техники показало, что по сути, это металлолом. Такой же, как демонстрировавшийся на Параде Победы в Баку.

Армянская армия ведь была оснащена именно таким металлоломом. Его образцы есть и в Парке военных трофеев в Баку. Собственно, не зря журналист Александр Невзоров произнес, что российской армии ещё повезло-она воюет с украинской, а не с азербайджанской армией.

И вот уже Япония делает жёсткие заявления на болезненную курильскую тему. В Токио все увидели и сделали выводы. Армия РФ вскоре ослабнет из-за потерь в Украине и из-за экономических проблем. Армия-дело затратное, а денег у России вскоре не будет хватать на выплату пенсий и зарплат бюджетникам.

И вот на фоне всего этого, генерал-полковник Мизинцев допускает провокацию против Азербайджана. Ответ МО нашей страны был предельно жёстким. Но российская сторона не извинилась.

Мизинцев все знает. И про Карабах, и про итоги 44-дневной войны. И про растущую военную и экономическую мощь Азербайджана. И про невозможность оказания остатками карабахских сепаратистов гумпомощи кому-то. Даже Армения не потянет этого. А вот Азербайджан помощь Украине оказывает. Открыто и много. За что президент Зеленский не раз благодарил нашу страну.

Так что хамство Мизинцева было не случайным. И молчание МО РФ в ответ на отповедь нашего оборонного ведомства также объяснима. В РФ действуют так, будто это СССР на пике своего могущества. В реальности же, это далеко не так.

Совсем скоро мир увидит ухудшение ситуации в РФ. Которое объясняется наличием там коллективного Мизинцева. В целом же, образно говоря, Лада-Калина не была и не будет БМВ или Тойотой. Как бы ее владелец не пытался доказать обратное.