https://news.day.az/politics/1442611.html Торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану прибыла в Баку
Торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану прибыла в Баку
Торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон во вторник прибыла в Баку.
Как передает Day.Az, об этом она написала на своей странице в Twitter.
"Салам, Баку! Рада вернуться в Азербайджан накануне годовщины 30-летия дипломатических отношений между Великобританией и Азербайджаном", - написала Николсон.
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