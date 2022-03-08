Торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану прибыла в Баку

Торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон во вторник прибыла в Баку.

Как передает Day.Az, об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Салам, Баку! Рада вернуться в Азербайджан накануне годовщины 30-летия дипломатических отношений между Великобританией и Азербайджаном", - написала Николсон.