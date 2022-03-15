Автор: Лейла Таривердиева

Дипломатическая активность в регионе в связи с событиями в Украине возросла в разы. За последние десятилетия это впервые, когда главы государств, руководители международных структур общаются так плотно и напряженно. Водоворот драматических событий втягивает в себя все больше вопросов мировой повестки и межгосударственных отношений. Азербайджан, как основной и важный во многих отношениях игрок своего региона, находится на своеобразном перекрестке векторов, по которым строится в эти дни международная политика. Мы уже потеряли счет количеству звонков и визитов, совершенных в Баку из столиц европейских стран за последние несколько недель. Это говорит о том, что Азербайджан укрепляет авторитет на международной арене благодаря успешной дипломатии Президента Ильхама Алиева. Хотя Азербайджан расположен вдали от зоны военных действий, Президент Ильхам Алиев является одним из политиков, мнение которых востребовано и важно для мировых лидеров и центров силы.

14 марта Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как сообщается, стороны обсудили постконфликтный период на Южном Кавказе, процесс контактов и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, открытие коммуникаций и делимитацию границ. Были также обсуждены развитие последних событий в Украине и их возможное влияние на региональную безопасность на Южном Кавказе. Глава Евросовета заверил, что Европейский союз будет и впредь поддерживать стабильность, мир и процветание в этом регионе.

Президент Совета ЕС за последний год выступает как один из лидеров Евросоюза, которые поддерживают постоянные контакты с Баку. Состоявшийся летом прошлого года визит Шарля Мишеля в регион и его встреча с Президентом Ильхамом Алиевым стали поворотными в отношениях Азербайджана и Европы, которая научилась лучше понимать азербайджанскую сторону.

9 марта Президент Азербайджана принял торгового посланника премьер-министра Великобритании баронессу Эмму Николсон. Госпожа Николсон находилась с визитом в Баку для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию дипломатических отношений между Великобританией и Азербайджанской Республикой.Основное внимание в ходе визита было уделено вопросам изучения перспектив и коммерческих возможностей касательно проектов на освобожденных территориях. Великобритания также намерена поддержать нашу страну в деле диверсификации экономики.

Это был уже девятый визит госпожи Николсон в нашу страну. Торговый представитель британского премьера всегда высоко оценивала сотрудничество с Азербайджаном. У Азербайджана и Великобритании большие перспективы для сотрудничества по многим направлениям на взаимовыгодной основе. Однако, как считает торгпред, нефтегазовый сектор и энергетическая безопасность, которую он обеспечивает Европе, имеют решающее значение и будут занимать центральное место в двусторонних отношениях на десятилетия вперед.

Ранее премьер-министр Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон в письме Президенту Ильхаму Алиеву подчеркнул, что Великобритания является и впредь останется непоколебимым партнером Азербайджанской Республики, оказывающим ей поддержку.

Хотя отношения между Азербайджаном и Великобританией уже выходят за рамки одной лишь энергетики, думается, вопрос энергетической безопасности был основной темой запланированных баронессой Николсон в Баку встреч.

8 марта Президенту Азербайджана позвонил председатель Совета министров Итальянской Республики Марио Драги. В ходе разговора говорилось о важности Южного газового коридора и его составной части Трансадриатического газопровода (ТАР) в сотрудничестве в энергетическом секторе. Было подчеркнуто, что Азербайджан занимает первое место по поставкам нефти в Италию и третье место - по поставкам газа. Обсуждались политические контакты и, конечно же, Украина. Мнение Президента Ильхама Алиева важно для всех европейских лидеров.

Напомним, что 15 февраля, когда ситуация вокруг Украины только начала принимать критический характер, Президенту Азербайджана позвонил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. На следующий день, 16 февраля, с Баку связался Президент Польши Анджей Дуда. В ходе обоих телефонных разговоров говорилось о безопасности, в том числе энергетической. При НАТО имеется особая структура по безопасности трубопроводов, и это тоже интересный момент в контексте проблем, с которыми должна была столкнуться Европа в случае перехода украинского кризиса в стадию военного конфликта. Последнее, к сожалению, произошло, и фактор Азербайджана актуализировался как никогда.

1 марта в Баку позвонил Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон. С Президентом Азербайджана были обсуждены кризисная ситуация в Украине и вопросы оказания гуманитарной помощи этой стране. Само собой, обсуждалась и тема энергобезопасности.

2 марта Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате министра энергетики Румынии Вирджил-Даньела Попеску и специального представителя Президента Румынии по стратегическим проектам Ану Бирчалл.

3 марта Президент Республики Молдова Майя Санду позвонила Президенту Азербайджана.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля позвонил Президенту Ильхаму Алиеву и поблагодарил его за усилия по достижению прекращения огня, переводу конфликта на политический уровень и отправке лекарств и медицинского оборудования населению Украины.

О звонках между Баку и Анкарой мы уже не говорим.

Президент Азербайджана - политик авторитетный, известный своими способностями налаживать отношения с трудными партнерами и решать неразрешимые задачи. Западные аналитики признают, что победа в 44-дневной войне стала возможной благодаря как силе армии, так и силе дипломатии азербайджанского Президента, сумевшего если и не устранить, то минимизировать многие риски и обезопасить страну от более тяжелых последствий. Многими анализируется путь, пройденный до этой победы, и делается вывод: Баку не бездействовал, а создавал необходимую среду, атмосферу для решения карабахской проблемы. Тонкая дипломатия Президента Азербайджана упорно продвигала страну к цели шаг за шагом, несмотря на неблагоприятный фон, создаваемый в мире армянством и лобби.

Мнение азербайджанского лидера ценится высоко. Так же, как и его слово. Последнее играет очень важную роль в том, что сегодня европейские партнеры обратили надежды на Азербайджан. Хотя страна и не обладает энергоресурсами, достаточными для решения проблем всей Европы, это надежный задел. Европейские партнеры знают, что Баку не подведет в последний момент, не пойдет на поводу у политической и тарифной конъюнктуры. Неслучайно Президент Ильхам Алиев в одном из интервью напомнил, что в "Контракте века" за годы его существования не было изменено ни одной буквы, несмотря на меняющиеся условия и обстоятельства.

Кроме того, Президент Ильхам Алиев из тех лидеров, что не бросаются в крайности и умеют держать баланс. Многие до сих пор не могут понять, как в 2020 году удалось нейтрализовать внешнее влияние на ход боевых действий и почему в 2022-м, после неоднократной гуманитарной помощи Украине, Москва не разорвала отношений с Баку.

Чтобы ответить на эти "как" и "почему", нужно посмотреть, как работает лидер Азербайджана. И все станет ясно. Об этом знают в НАТО, в Евросоюзе, в кабинетах первых лиц крупных государств. Поэтому Азербайджану и его Президенту доверяют, а звонков и визитов в Баку в ближайшее время станет только больше.