Сотрудничество Баку и Анкары в рамках новой повестки дня

Автор: Лейла Таривердиева

Уже неоднократно отмечено, что отношения Азербайджана и Турции являются уникальными в мировом масштабе. В мире больше нет двух других стран, которые были бы так близки, так хорошо понимали друг друга и всегда стояли друг за друга горой. И радости, и беды у них общие. Они - друзья, реальные союзники, братство которых проверено и на войне, и в мирной жизни. Как сказал Президент Ильхам Алиев, принимая на днях главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, по существу турецко-азербайджанские связи всегда находились на уровне союзничества. Союзничество - в душе наших народов.

10 марта глава Азербайджана сам отбывает с визитом в Турцию.

Этот визит вызвал интерес и обсуждения в зарубежных СМИ. О нем стало известно только накануне, повестка пока не оглашена, но интригу создает тот факт, что состоится он сразу после завершения исторического визита Президента Израиля в Анкару. Многие напоминают сегодня о давнем и неоднократно озвучивавшемся на разных уровнях желании Баку помирить двух своих друзей. Дипломатические таланты азербайджанского лидера хорошо известны и не раз демонстрировались на практике. Тем не менее, вряд ли эти два факта стоит увязывать. Впрочем, так же, как не стоит рассматривать их как случайное совпадение.

Визит пройдет в очень непростое время. Нет сомнений, что первостепенной темой обсуждений станет война в Украине. Происходящее затрагивает так или иначе весь регион и влияет на многие процессы, и политические, и экономические. В этом контексте основной повесткой конкретно для Азербайджана становится энергетическая безопасность Европы, которую он обеспечивает в связке с турецкой стороной. В условиях жестких антироссийских санкций и ответных шагов российской стороны экономическая и, в частности энергетическая карта региона стремительно меняет очертания.

Сотрудничество Азербайджана и Турции в вопросе энергобезопасности региона и Европы нашло отражение в Шушинской декларации, подписанной 15 июня прошлого года. В одном из пунктов этого исторического документа подчеркивается передовая роль Турции и Азербайджана в реализации стратегического Южного газового коридора, обеспечивающего диверсификацию источников и маршрутов природного газа. Согласно договоренности, стороны будут в координированной форме продолжать усилия, направленные на рациональное использование и дальнейшее развитие Южного газового коридора.

Тема Южного газового коридора в контексте происходящих событий заняла особое место в европейской повестке. И Баку с Анкарой как основные акторы проекта должны обсудить все нюансы и детали.

Еще одной важной темой для региона в свете украинского кризиса является логистика. Если говорить о Европе и Азии, то тут Азербайджан и Турция играют незаменимую транзитную роль. В той же Шушинской декларации, кстати, говорится о сотрудничестве наших стран с целью повышения конкурентоспособности проходящего через их территорию Среднего транспортного коридора Восток-Запад. Это средний коридор китайского проекта "Один пояс, один путь", который следует по территории Центральной Азии, Каспия, Азербайджана, Грузии, Турции и далее в Европу. Узловыми пунктами маршрута Восток-Запад являются Азербайджан и Турция. Обе наши страны обладают современной транспортно-логистической инфраструктурой, как автотранспортной, так и железнодорожной, и могут обеспечить надежный и безопасный транзит грузов всем странам, оказавшимся в сложной ситуации из-за антироссийских и прочих санкций.

Азербайджан и Турция, используя технологии интеллектуальных транспортных систем, сотрудничают в развитии транзитно-транспортного потенциала на азербайджано-турецких участках международных транспортных коридоров. Баку и Анкара предпринимают усилия к тому, чтобы в скором будущем в данный маршрут была включена еще одна ветка, идущая через Армению. Открытие Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности для интенсификации транспортно-коммуникационных связей между двумя странами. Думается, этот вопрос станет одним из пунктов повестки визита Президента Азербайджана.

В целом, экономический пакет в отношениях двух стран включает много позиций. В том числе взаимные инвестиции, совместные индустриальные проекты, увеличение взаимного товарооборота, участие турецких компаний в восстановлении освобожденных территорий и др.

В начале этого года обе страны ратифицировали Шушинскую декларацию, которая определяет не только экономическое взаимодействие, но и сотрудничество в других актуальных для наших стран областях. В частности, на более высокий уровень вышли контакты в сфере обороны и безопасности. За тридцать лет, прошедших после установления дипотношений, наши страны стали сильными и уверенными в себе. Их сотрудничество служит не только их интересам, но также интересам региона и мира. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает с миротворческими инициативами к сторонам конфликта. Как раз в четверг, 10 марта, в Анталье ожидаются переговоры глав МИД Украины и России. В нынешней ситуации стабилизирующий фактор азербайджано-турецкого сотрудничества может сыграть роль в преодолении украинского кризиса и достижении мира. Не случайно Президент Зеленский в качестве мест для переговоров с Россией предлагал Стамбул и Баку.

Несомненно, украинскому вопросу на встрече двух президентов будет уделено немало внимания. Не будем также забывать, что активная повестка Анкары в региональных вопросах составляется с учетом подходов азербайджанской стороны. В том числе касательно процесса нормализации между Турцией и Арменией. Президент Эрдоган однозначно дал понять, что в этом вопросе турецкая сторона будет действовать в сотрудничестве с азербайджанской.

Одним словом, азербайджано-турецкая повестка очень обширна. И перед каждым пунктом можно поставить плюсы.