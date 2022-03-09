Джейхун Байрамов на переговорах с делегацией "Центра Каспийской политики" США

9 марта 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией "Центра Каспийской политики" США, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министр проинформировал делегацию о приоритетах внешней политики Азербайджана, нормах и принципах международного права, в частности о развитии двусторонних отношений с государствами на основе суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ, сотрудничестве в рамках международных организаций, а также деятельности в структурах, где председательствует Азербайджан, поддержке международных усилий в борьбе с пандемией, международных инициативах, выдвинутых Азербайджаном в этом направлении, и по другим вопросам.

Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию о последних событиях в регионе, в том числе о постконфликтных реалиях, появлении возможностей для нормализации отношений между двумя странами, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, осуществлением процесса восстановления и реконструкции на освобожденных территориях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по развитию двусторонних отношений, празднованию 30-летия установления дипломатических отношений, сотрудничеству в энергетической сфере, вопросам региональной безопасности, в том числе по ситуации в Украине.