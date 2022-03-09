https://news.day.az/politics/1442896.html ЕС стремится поддерживать культурные связи с Азербайджаном - Петер Михалко
ЕС стремится поддерживать культурные связи с Азербайджаном - Петер Михалко
ЕС стремится поддерживать культурные связи с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на фотовыставке "Bridges of Europe" (Мосты Европы) в рамках фестиваля "FantazEU".
По его словам, цель этого фестиваля - развить культурное партнерство между ЕС, Азербайджаном и другими странами.
"Эта выставка очень важна", - сказал он, отметив большое значение налаживания связей между людьми, в то время когда в одной из стран европейского континента проходят военные действия.
На выставке также были продемонстрированы фотоснимки Худаферинского моста.
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