К визиту Президента Ильхама Алиева в Турцию

Автор: Акпер Гасанов

Все логично, все говорит о росте влияния Азербайджана в мире. Как известно, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг 10 марта совершит визит в Турцию.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с группой женщин-руководителей местных администраций, передает Anadolu.

По словам президента Турции, вслед за визитом президента Израиля Ицхака Герцога в Турцию, в братскую страну прибудет Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Совпадение? Не думаю. Таких совпадений и на таком уровне, да еще и в такое сложное время просто не бывает. В этой связи напомню, что президент Израиля перед вылетом в Анкару заявил о значимости диалога с Турцией.

"Мы, с супругой совершаем визит в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Нацелены на развитие диалога. Отношения с Турцией отвечают интересам Израиля и региона в целом. Надеюсь, что нынешний визит углубит диалог с Анкарой", - сказал Герцог в международном аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве. В том, что так оно в итоге и будет, я не сомневаюсь.

Но хочу кое-что напомнить. Как известно, на фюзеляж самолета президента Израиля были нанесены слова на иврите и турецком языке: "Мир, будущее, сотрудничество". Это ровно то, что является политикой официального Баку. Наша страна всегда ставила во главу угла политику добрососедства, даже побежденной Армении предлагая забыть о реванше и попытаться извлечь пользу из предлагаемых нашей страной проектов глобального масштаба.

Например, из проекта Зангезурского коридора. В целом же опыт Турции и Азербайджана, накопившийся за десятилетия регионального сотрудничества, может быть использован в рамках платформы 3+3, предложенной после 44-дневной Отечественной войны 2020 года. Этот опыт может быть интересен очень многим странам. В том числе и Израилю, для которого наша страна является стратегическим союзником.

Я убежден, что придет время и мир обязательно узнает о важнейшей роли Президента Азербайджана Ильхама Алиева в налаживании диалога между Турцией и Израилем. Действительно, наша страна имеет великолепные отношения как с Турцией, так и с Израилем. Официальный Баку не раз заявлял о важности восстановления отношений между двумя столь близкими нам странами, которые поддержали Азербайджан в ходе 44-дневной войны не только словом, но и делом.

Прекрасно помню, как активно пытались официальные Ереван и мировое армянство заработать дивиденды на трудностях в турецко-израильских отношениях. Ничего у них не вышло. Потому, что у них нет повестки мира, развития, позитива. У них есть только повестка склок, раздоров при полной непривлекательности РА с экономической да и с любой иной точек зрения.

Азербайджан же, являясь самым экономически и политическим государством Южного Кавказа, да еще и обладающий самой боеспособной армией в регионе, вызывает повсеместный интерес и уважение. Не входя в какие-то блоки, вроде НАТО или ОДКБ, наша страна пользуется заслуженным авторитетом в этих организациях. И этот уникальный опыт обязательно будут изучать в самых разных странах мира.

Изучаться будет и уникальный опыт развития азербайджанской экономики в период мировой военно-политической нестабильности. Наша страна уже заявила о себе, как о надежном партнере, о важном поставщике нефти и газа . И эта тема очень интересна как для Турции, так и для Израиля. Особенно, в свете роста мировых цен на нефть и газ и санкций в отношении России и ее нефтегазовой отрасли.

Плюс, правильно продуманная транспортная политика, превратила Азербайджан в главный транспортный хаб в регионе Кавказа и всего мирового пространства. Уникальное географическое расположение Азербайджана, по сути, собирает всю Евразию в единый транспортный и экономический узел.

Что очень важно сейчас, когда многие прежние маршруты рушатся в связи с российско-украинской войной и продовольственным кризисом, который угрожает миру. Так что, предстоящий визит Президента нашей страны Ильхама Алиева в Турцию будет очень своевременным и важным. Тем более, что Баку и Анкара активно выступают за скорейший мир в Украине. И не просто выступают, а осуществляют конкретные шаги для его приближения. Как видим, повестка переговоров между лидерами Турции и Азербайджана более, чем обширная. Она будет реализована, принеся огромную пользу как нашим странам, так и союзникам Баку и Анкары.