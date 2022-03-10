https://news.day.az/politics/1442935.html Минобороны Азербайджана опровергло армянскую ложь о "нарастании напряженности" - ЗАЯВЛЕНИЕ
Минобороны Азербайджана опровергло армянскую ложь о "нарастании напряженности" - ЗАЯВЛЕНИЕ
Распространяемая в армянском сегменте социальных сетей информация о якобы нарастании напряженности на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, не имеет никаких оснований и носит провокационный характер.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Сообщаем, что в настоящее время ситуация на всех направлениях стабильна и контролируется подразделениями азербайджанской армии", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре