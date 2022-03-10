Армяне обстреляли Агдам 28 раз

В ночь с 10 на 11 марта члены незаконного армянского вооруженного отряда с территорий Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, с перерывами обстреливали наши позиции в направлении населенных пунктов Чухурмахла, Гурдлар, Хыдырлы, Гарадаглы и Гасымлы Агдамского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, с целью предотвращения провокаций на указанных направлениях со стороны подразделений Азербайджанской армии были приняты ответные меры.

Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.