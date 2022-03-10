https://news.day.az/politics/1442950.html Армяне обстреляли Агдам 28 раз - Минобороны
Армяне обстреляли Агдам 28 раз - Минобороны
В ночь с 10 на 11 марта члены незаконного армянского вооруженного отряда с территорий Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, с перерывами обстреливали наши позиции в направлении населенных пунктов Чухурмахла, Гурдлар, Хыдырлы, Гарадаглы и Гасымлы Агдамского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, с целью предотвращения провокаций на указанных направлениях со стороны подразделений Азербайджанской армии были приняты ответные меры.
Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.
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