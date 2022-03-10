Выражаю признательность Президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой за деятельность по развитию видов гимнастики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов на церемонии открытия 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике в Баку.

"В Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева успешно реализуется политика в области спорта. Наша страна, в особенности ее столица, запомнилась организацией престижных соревнований по различным видам спорта. Проведение соревнований по гимнастике уже стало традицией", - сказал Гайыбов.

Министр отметил, что Баку в прошедшие годы принимал чемпионаты мира по художественной, аэробной и батутной гимнастике.

"Сегодня стартует Чемпионат мира по акробатической гимнастике. Это свидетельствует об активной деятельности Федерации гимнастики Азербайджана на международной арене. Выражаю признательность Президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой за деятельность по развитию видов гимнастики. Благодарю руководство и представителей Международной федерации гимнастики, членов местного оргкомитета, волонтеров и всех тех, кто внес свой вклад в организацию этих соревнований на высоком уровне! Желаю успехов всем спортсменам, которые примут участие в этом чемпионате!" - добавил Гайыбов.